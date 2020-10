Mariana Girón: «La cantidad de hisopados y de consultas viene con una leve baja»

La Secretaria de Salud, Mariana Girón, se refirió a la situación de la ciudad en materia sanitaria. En ese sentido consideró que Luján se encuentra en situación de estancamiento con una meseta alta. «Una leve baja en estos días, más allá de los resultados, también la vemos en la cantidad de hisopados y la cantidad de personas que van a consultar por síntomas compatibles con el covid. Si bien hemos incrementado la cantidad de positivos por nexo clínico-epidemiológico. La cantidad de hisopados y de consultas viene con una leve baja, en estos últimos días», destacó. En cuanto a la cantidad de fallecidos de los últimos días, aseguró que se está dando una leve baja en ese registro, y recordó que habían tenido días bastante complejos. «Todos los registros vienen estabilizándose con una leve tendencia a la baja, deberíamos estacarnos tres semanas en esos números para saber que se trata de una baja y no una meseta», aseguró la funcionaria.

En cuanto al pico, aseveró que por ahora se está hablando de una meseta y agregó que hay que esperar más tiempo para pensar en un estado de superación. A diferencia de otros países, consideró: «Hemos tenido la posibilidad de contener, en todo el AMBA, como lo decía el gobernador y lo venimos observando nosotros también acá. Tuvimos reunión de región, el día viernes y hacíamos ese mismo planteo. Si bien el equipo de salud y el sistema en general todavía está muy exigido y estresado, hemos podido contener. No hemos tenido pacientes sin atender, no hemos tenido muertos por falta de atención. Hemos podido dar una respuesta saludable en el contexto, a la demanda que hemos tenido», detalló la Secretaria de Salud.

En cuanto a las aperturas, señaló que lo que han hecho como estado municipal y entre todas las áreas, es ir acompañando cada una de las actividades que se fueron abriendo y se continuará haciendo con lo que falta. «No podemos encender la ciudad de golpe, porque eso es lo que después genera riesgos», describió. En términos de proyección, adelantó que no habrá un verano como el 2020, y aseguró que todo deberá ser con calma y responsabilidad. Y consideró que habrá que acostumbrarse a esta nueva etapa, en cuanto a las fiestas dijo: «No podrán ser reuniones multitudinarias, sin cuidados, el interior de la familia tendrá que ver como evoluciona esto en el mes de noviembre-diciembre y tomar cierta conciencia de cuidado y de organización en torno a está nueva disposición». En cuanto a este avance progresivo de aperturas, pero con los cuidados correspondientes, aseguró que la conciencia social e individual es fundamental.

-Clases presenciales:

La funcionaria consideró que puede haber alguna vuelta a la presencialidad para los alumnos de sexto de primaria y secundaria, no obstante aseguró que el resto de grados y años volverán a las aulas el próximo año. Asimismo, expresó que es casi imposible pensar en aulas de 40 alumnos como antes y agregó que «tendremos que pensar en una doble modalidad, de presencial y virtual, en esas cosas estamos. Pensar que vamos a volver a las clases normalmente en un mes va a ser muy poco probable».

«Mucho de esto lo vamos a tener que seguir sosteniendo, estrategias de trabajo se van a tener que seguir sosteniendo y seguramente tengamos que seguir trabajando para readecuar los equipos. La cosa no está solucionada y no se va a solucionar mágicamente el 31 de diciembre, entonces vamos a tener que repensar otras estrategias de abordaje, de trabajo, no solo en términos de salud», expresó la funcionaria pensando y proyectando al corto, mediano plazo.

Publicado el martes 13 de octubre de 2020