Mariana Girón: «Estamos transitando una etapa de crecimiento de casos»

El gobierno municipal sigue desarrollando operativos Detectar en distintos barrios de la ciudad, la Secretaria de Salud Mariana Girón, se refirió a esta metodología y explicó que en la jornada de hoy estuvieron en el barrio La Loma. Detalló que este trabajo es en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el municipio y las organizaciones del barrio. La sede está ubicada en el Centro de Atención Primaria y ahí se encuentra Anses con su dispositivo, además se está desarrollando la vacunación del calendario, con la vacuna antigripal, y la entrega de kit de higiene y cuidados para combatir al covid-19.

En cuanto a la situación, describió que «en este momento estamos transitando una etapa de crecimiento de casos, bastante sostenida. Estamos pensando en que esto va a continuar así por un tiempo. No van a disminuir los casos, si bien en los informes observamos que tenemos menos casos informados que la semana pasada, también estamos hisopando a una gran cantidad de gente. Ayer, salieron de nuestro sistema más de 100 muestras y eso también nos habla de que vamos a seguir creciendo en la cantidad de casos». Por su parte, aseguró que no se puede hablar de fechas en cuanto a la cantidad de casos y de una posible meseta y agregó que no se va a saber cuando fue el pico hasta que no desciendan los casos sostenidamente. «Vamos día a día pensando para adelante», consideró.

Sobre el estado del Hospital, expresó que vienen bien, es decir que no se encuentra saturado ni desbordado. Sin embargo, reflotó que creen que habrá un crecimiento de casos, y en lo que están trabajando es en que no haya un fuerte estrés en el sistema sanitario y poder dar respuesta a cada situación.

A un poco más de un mes de la primavera, expresó que el cambio de estación puede mejorar sobre las enfermedades propias del invierno, no obstante advirtió que el 80 por ciento de los problemas de salud que están circulando es covid-19 en todo el AMBA.

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2020