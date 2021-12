Mariana Girón, aseguró que hubo un leve aumento de casos en la ciudad

La Secretaria de Salud, Mariana Girón, se refirió a la situación sanitaria en la ciudad. En ese sentido, no negó el aumento de casos de covid-19 en el país en general y en la ciudad en lo particular, por lo que aseguró que se viene monitoreando. Por su parte, aseveró que si bien la cantidad de casos aumento no se asemeja a los números del 2020 en diciembre. En cuanto a los cuadros por covid, comentó que no implican mayormente internación a diferencia de otros momentos de la pandemia. «Luján viene con un crecimiento muy leve, pero lo que si observamos son focos por encuentro o viajes y en general no ha habido una diseminación de contagio», detalló. Ante este escenario, expresó que se está solicitando a toda la comunidad el uso de «tapabocas».

«Vamos a comenzar a implementar para la semana que viene el pase sanitario en lugares cerrados, y aún en espacios abiertos de mil personas», adelantó. Sobre la nueva cepa OMICRON, comentó que tiene un alto grado de contagiosidad pero no tiene efectos tan graves para salud. Señaló que hasta el momento en Luján no han detectado ningún caso de esta cepa.

De cara al año 2022 aseguró que siempre hay que estar atentos, por lo que no se debe perder el foco. Pensando en un mejor escenario, señaló que es fundamental la vacunación, y consideró que se trata de un bien solidario. «No solo me vacuno para protegerme a mi, sino cuando más vacunados tenemos, mayor inmunidad general habrá», afirmó. En virtud de eso, agregó también que es importante que niños y adolescentes también deben vacunarse.

Publicado el viernes 17 de diciembre de 2021