Marcelo Sánchez: «Fue un discurso que marca un camino a seguir»

El concejal oficialista Marcelo Sánchez también hizo referencia al discurso del Intendente y dijo que la primera gran diferencia que tuvo con el ex Jefe Comunal Luciani, es que se hizo presente en el recinto. En primera instancia, se refirió a la anterior gestión: «Desde lo económico no hay dudas que el gobierno de Oscar Luciani ha sido malo en cuanto a sus resultados, después el Luján que vemos todos los días y que caminamos, a donde vamos está feo». En cuanto al gobierno actual destacó el trabajo que se hizo y se está realizando en la terminal de ómnibus. «En poquito tiempo se logró, ya no hay nadie indebidamente, El Colonial se recupera para otra cosa, los baños se van a hacer nuevos», resaltó.

Por otro lado, puntualizó en la presentación que se hará a la justicia sobre hechos ocurridos en la gestión de Luciani. «Vimos un discurso que resaltó en varias oportunidades el concejo deliberante», afirmó…»acá hay un diálogo político en el concejo deliberante, ojala siga así».

«Fue un discurso de progreso, fue un discurso de orden y un discurso que marca un camino a seguir», finalizó.

Publicado el martes 3 de marzo de 2020