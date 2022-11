Marcelo Musso se perfila junto a Patricia Bullrich y Joaquín De La Torre

En redes, pudo verse al Odontólogo y Concejal mandato cumplido Marcelo Musso, en el acto organizado en el Parque Recreativo Presidente Perón, donde la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el lema «La seguridad es la libertad, nadie vive libre si vive encerrado», lanzó a su candidato para Gobernador de la Provincia de Bs As, ex Intendente de San Miguel Joaquín De la Torre, referente del Peronismo Repúblicano y conductor de los denominados Halcones, dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

Por lo pronto, Marcelo Musso se perfila como un posible competidor en la interna de Juntos en Luján para el próximo año electoral, con un fuerte apoyo de dirigentes Provinciales y Nacionales.

Publicado el sábado 26 de noviembre de 2022