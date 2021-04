Mara Demo: «Debemos seguir reivindicando nuestra cultura»

Luján en Línea conversó con Mara Demo, que integra el Mercado Sustentable ofreciendo sus obras de encuadernación y fileteado porteño.

Cordobesa de nacimiento, Mara eligió mudarse a Luján, desde CABA para buscar “una vida más amable”, y encontró en el Mercado Sustentable el sitio propicio para presentar sus trabajos, que son piezas únicas.

“Realizo encuadernación artesanal y fileteado porteño. Esta última, es una técnica que debemos seguir dando a conocer, y que cada vez tiene menos exponentes. Aplico el fileteado porteño en mates, cuadros, escarapelas, cajas y otros elementos que se pueden ver en mi stand del mercado. Estoy muy contenta porque estoy participando en una iniciativa muy potente, que es este Mercado Sustentable. Aquí, todo lo que ves está elaborado por quienes están en los puestos, podés conocer cara a cara a los que siembran y cosechan los vegetales con sus manos, a los artesanos que pintan, tejen, construyen. Es un ámbito muy hermoso. Además, en la medida de lo permitido en protocolo, se realizan charlas y talleres para que todos podamos ir construyendo un nuevo estilo de vida más sostenible” Explicó Mara.

Fileteado Porteño:

“El haber estudiado la técnica de Fileteado Porteño me enorgullece porque siento que vale la pena que se recuerde, se conozca y se aprecie, es una técnica que no se debe perder.” y agregó: “Luján me ha recibido muy bien en este contexto tan difícil, mi deseo es seguir reivindicando nuestra cultura, quien esté interesado puede contactarse conmigo todos los sábados en el Mercado Sustentable y también el Instagram Lulada.cuadernos. Además, mis propuestas y las demás se pueden encontrar en el Instagram Mercado Sustentable Luján.

El Mercado Sustentable ofrece alimentos agroecológicos, productos medicinales y cosméticos, juguetes, artesanías, arte y una gran variedad de artículos elaborados respetando el Medio Ambiente. Se desarrollará este sábado en el Paseo Calelián, Mitre y Padre Salvaire de 10 a 17 hs.

Publicado el viernes 16 de abril de 2021