Manuel López se va de Flandria al fútbol chileno

Una baja muy sensible se confirmó hoy en el equipo del Lobo Montenegro, para la segunda etapa de la temporada.

Es la de Manuel López, que seguirá su carrera en el exterior; más precisamente en Rangers de Talca, equipo que milita en la Segunda División de Chile.

El 9 llevaba 11 goles en 17 partidos y era uno de los goleadores del campeonato junto con Milton Giménez de Comunicaciones.

Con esta ida tan importante, la CD de Flandria buscará un reemplazo rápidamente para que se incorpore en la pretemporada.

Otro jugador que no seguirá en Flandria es Gabriel Arce; el enganche proveniente de Estudiantes de Caseros, no tuvo muchos minutos en el campeonato y no iba a ser tenido en cuenta por Andrés Montenegro.

De cara a la parte más dura de la pretemporada, Flandria mañana a las 9 de la mañana jugará el primer amistoso con el Real Pilar.

El encuentro se va a disputar en Polideportivo Municipal de la ciudad vecina y será a puertas cerradas.

A partir del lunes 13, y durante toda la semana, el plantel realizará los entrenamientos y concentración en el Hotel Howard Johnson de la ciudad y seguirá con una serie de amistosos, con el objetivo de llegar de manera óptima a la reanudación del torneo, el último fin de semana de Enero.

Publicado el viernes 10 de enero de 2020