«Manuel Belgrano y sus lazos con Italia»

Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025

Por Instituto Belgraniano de Luján y la Societá Dante Alighieri (Comitato di Luján) invitan a la comunidad a la charla con imágen

La disertación estará a cargo del ingeniero e historiador Alejandro Rossi Belgrano, quien abordará aspectos poco conocidos de la vida del prócer y sus vínculos con la cultura y la historia italiana.

Sábado 20 de septiembre a las 16 horas. Sala “Luchas por la Independencia” – Área I

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo

(Lezica y Torrezuri 917, Luján)

El encuentro es de carácter abierto y gratuito, y constituye una valiosa oportunidad para acercarse a la figura de Belgrano desde una perspectiva internacional, enriquecida por documentos e imágenes históricas.

