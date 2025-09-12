«Manuel Belgrano y sus lazos con Italia»
Por Instituto Belgraniano de Luján y la Societá Dante Alighieri (Comitato di Luján) invitan a la comunidad a la charla con imágen
La disertación estará a cargo del ingeniero e historiador Alejandro Rossi Belgrano, quien abordará aspectos poco conocidos de la vida del prócer y sus vínculos con la cultura y la historia italiana.
Sábado 20 de septiembre a las 16 horas. Sala “Luchas por la Independencia” – Área I
Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo
(Lezica y Torrezuri 917, Luján)
El encuentro es de carácter abierto y gratuito, y constituye una valiosa oportunidad para acercarse a la figura de Belgrano desde una perspectiva internacional, enriquecida por documentos e imágenes históricas.
Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025