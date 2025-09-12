Viernes 12 de septiembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 17°C
  • H: 48%
  • P: 1021
  • V: Este

«Manuel Belgrano y sus lazos con Italia»

Por Instituto Belgraniano de Luján y la Societá Dante Alighieri (Comitato di Luján) invitan a la comunidad a la charla con imágen



Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025

La disertación estará a cargo del ingeniero e historiador Alejandro Rossi Belgrano, quien abordará aspectos poco conocidos de la vida del prócer y sus vínculos con la cultura y la historia italiana.

Sábado 20 de septiembre a las 16 horas. Sala “Luchas por la Independencia” – Área I
Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo
(Lezica y Torrezuri 917, Luján)

El encuentro es de carácter abierto y gratuito, y constituye una valiosa oportunidad para acercarse a la figura de Belgrano desde una perspectiva internacional, enriquecida por documentos e imágenes históricas.

Organizan

:

I



4

Publicado el viernes 12 de septiembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.