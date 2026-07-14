Malvinas suma un reconocimiento histórico para Excombatientes

AHORA

Publicado el lunes 13 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que incorpora a unos 400 excombatientes de la Guerra de Malvinas a un régimen jubilatorio especial del Instituto de Previsión Social (IPS).

La iniciativa fue sancionada por unanimidad, con 66 votos afirmativos y ningún rechazo, y está destinada a veteranos que solicitaron la baja o el retiro de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 debido a las secuelas físicas o psicológicas derivadas del conflicto bélico.

La nueva normativa también alcanza a aquellos excombatientes que, tras su participación en la guerra, no pudieron continuar con su carrera militar ni fueron incorporados a otras funciones dentro del Estado provincial.

Para acceder al beneficio, los veteranos deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al IPS. La medida busca reparar una situación histórica que afectó a numerosos excombatientes que vieron interrumpida su vida laboral como consecuencia de las secuelas sufridas durante la guerra de 1982.

Desde distintos sectores destacaron la aprobación de la ley como un acto de reconocimiento y justicia para quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional en las Islas.

Publicado el lunes 13 de julio de 2026