Malvinas: el HCD homenajeó a lujanenses caídos en la guerra y fallecidos en la posguerra

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En el marco de la Sesión Ordinaria N° 6 y en la previa del Día del Excombatiente Lujanense en Malvinas —que se conmemora cada 10 de mayo— el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Luján llevó adelante un emotivo homenaje a los lujanenses caídos durante la gesta de Malvinas y fallecidos en la posguerra.

La iniciativa, dispuesta especialmente para esta sesión y fruto del acuerdo de los concejales que integran los distintos espacios políticos, consistió en la colocación de los nombres de los homenajeados en las bancas del recinto, así como en el estrado de la Presidencia y la Secretaría del Cuerpo. El gesto reflejó un fuerte mensaje de unidad y reconocimiento colectivo a quienes dieron su vida por la Patria.

La jornada comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de las Malvinas, en un marco de profundo respeto y emoción por parte de todos los presentes.

Además, a partir de esta sesión quedó instaurado el izamiento obligatorio de la bandera nacional, acompañado por el Himno Nacional Argentino, como forma de dar inicio a cada encuentro legislativo. La bandera será izada por los ediles según el orden alfabético de sus apellidos.

Durante el acto estuvieron presentes representantes de instituciones locales de veteranos de Malvinas y familiares, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio e hijo de VGM, Abel Rausch, quienes acompañaron este momento de memoria y homenaje junto a vecinos y vecinas.

Asimismo, se rindió un reconocimiento especial a dos veteranos de Malvinas fallecidos que también se desempeñaron como concejales de la ciudad: Marcelo Sánchez e Isidoro Abel Rausch, destacando el compromiso de ambos tanto en la defensa de la soberanía nacional como en la labor legislativa y comunitaria al servicio de Luján.

En este marco, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, expresó: “Este es un Concejo profundamente malvinero, que desde hace varios años sostiene, adhiere y reconoce de manera permanente la causa Malvinas y a nuestros héroes excombatientes. Este homenaje es una forma de reafirmar ese compromiso, manteniendo viva la memoria en el corazón mismo de nuestra institución. La bandera argentina y Malvinas siempre nos unen, como símbolo de identidad, soberanía y compromiso colectivo”.

En otro tramo de su intervención, agregó: “Cada nombre que hoy está presente en este recinto no es solo memoria individual, sino memoria colectiva. Son parte de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestras calles. Recordarlos acá, donde se construyen las decisiones que afectan a Luján, es también decir que Malvinas no es pasado: es presente y es compromiso comunitario”.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se reafirma el compromiso de honrar la memoria de los héroes, sostener viva la causa Malvinas y acompañar a sus familias, reconociendo su entrega y legado como parte fundamental de la identidad lujanense.

Publicado el martes 5 de mayo de 2026