Malvinas: El HCD expresó un repudio por declaraciones del Ministro de Defensa de la Nación

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A pedido de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, el Honorable Concejo Deliberante tomó posición en absoluto rechazo a las manifestaciones públicas de Presti, quien definió que “el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano fue estrictamente un acto de guerra», minimizando y omitiendo su carácter de crimen de guerra, justificando de esta forma el accionar criminal de Margaret Thatcher.

La Resolución, votada por unanimidad, expresa que el Ministro declaró “ignorando que el ataque fue ejecutado por el submarino nuclear HMS Conqueror cuando el buque argentino se encontraba a 231 millas marinas de las Islas Malvinas, es decir, fuera de la «Zona de Exclusión Total» (ZET) impuesta por el propio Reino Unido”.

Además, se hace hincapié en otras afirmaciones del Ministro Presti que pretendieron “instalar una falsa simetría al afirmar que el combate se dio entre «soldados de la misma edad», omitiendo deliberadamente que mientras las tropas británicas eran profesionales altamente entrenados y equipados, el grueso de nuestras filas estaba compuesto por soldados conscriptos”.

Por último, la norma dice en su Artículo 4° que “el Honorable Concejo Deliberante de Luján adhiere y respalda en todos sus términos el posicionamiento de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, exigiendo al Gobierno Nacional una rectificación pública inmediata que reivindique la verdad histórica y el respeto a nuestros mártires”.

Publicado el miércoles 22 de abril de 2026