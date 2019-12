Mala Junta-Vamos serán voceras de la familia de la víctima

Desde Mala Junta, Vamos-Patria Grande queremos pronunciarnos en referencia a sucesos acontecidos en la localidad de Luján en la madrugada del domingo pasado, cuando una adolescente sufrió una serie de hechos que pusieron en grave riesgo su vida, y violaron su integridad física y psíquica.

Frente a ésta lamentable situación queremos, en primer lugar, hacer un llamado de atención respecto del tratamiento que dieron sobre los hechos los medios locales y nacionales, los cuales expusieron de manera violenta y revictimizante a la joven y su familia, a la vez que se difundió tanto información falsa como información confidencial, lo cual nos lleva a cuestionar el acceso de la prensa a esos datos. En ese sentido, queremos expresar nuestro repudio y exigimos que los responsables de entregar a la prensa esa información sensible sean fuertemente sancionadas por la sociedad en su conjunto y por el estado. Así, como solicitamos a los medios causantes de su malversación mediática que eviten las prácticas invasivas y violatorias de derechos y exigimos que cumplan los protocolos y leyes que enmarcan el ejercicio responsable de la libertad de prensa, advirtiendo sobre esta modalidad de violencia machista que es la violencia mediática, la cual profundiza el daño hacia la familia.

En segundo lugar, respecto del accionar de la justicia, nos enfrentamos nuevamente en la ciudad de Luján a una serie de procedimientos que, lejos de facilitar la investigación, el resguardo y la restitución de derechos, agravan el delicado estado de salud integral de la joven y su familia. Por si esto fuera poco, nos llama preocupantemente la atención que frente a las declaraciones realizadas por la madre de la adolescente en la Comisaría de la Mujer el mismo día de los sucesos, la fiscalía interviniente no haya procedido con allanamientos en el lugar de los hechos claramente identificado, ni citado a declaración a ninguna de las personas que fueron señaladas vinculadas a lo acontecido. La causa se encuentra en la UFI N° 10 de Luján, a cargo de la Dra. Cordiviola, María Laura, la instructora judicial, Bustos, María Inés, y con la subrogación de Masson, Lisandro fiscal de la UFI N° 4 de Mercedes, quienes, bajo este proceder, creemos basan su principal línea de investigación en la veracidad o falsedad de los hechos relatados por la madre. Esto, a nuestro entender, se puede enmarcar o en una ausencia total de perspectiva de género en el abordaje de este tipo de hechos, o en una práctica lisa y llanamente encubridora, dando tiempo para la desaparición de pruebas vitales para la investigación, asegurando impunidad sobre los hechos cometidos, que por la gravedad de los mismos nos lleva a plantearnos interrogantes sobre el poder y las complicidades que traman. Este proceder es aún más inexplicable cuando el personal del Hospital de Luján que atendió a la joven declaró públicamente que el daño constatado se enmarca en delitos de violencia sexual. Estamos a la expectativa que en las próximas horas la fiscalía actué recuperando el tiempo perdido y avance en una línea de investigación que se centre en los sospechosos de tan aberrante delito y no en la joven que aún se encuentra en un delicado estado de salud. De no ser así, saldremos a las calles con la fuerza de una sociedad y un movimiento que ya no tiene tolerancia para que la cultura de la violación sea protegida y encubierta por los poderes del estado.

En relación a la atención brindada por el personal del Hospital, la joven y su familia han hecho explícitas referencias al buen trato y acompañamiento respetuoso recibido. Es importante reconocer a los trabajadores y trabajadoras, que aún en un contexto de fuerte precarización del servicio, desde la vocación, la sensibilidad y el compromiso, son capaces de hacer la diferencia en un sistema que cotidianamente vulnera derechos.

Por último, mencionamos que por decisión de la familia oficiaremos de voceras ante los medios de comunicación y la sociedad en general. Seguiremos acompañando como hicimos desde el comienzo de estos trágicos hechos y pedimos a la prensa, organizaciones y sociedad civil interesada en aportar de buena fe al esclarecimiento de esta causa, ponerse en contacto con las voceras que, dentro de nuestra organización, hemos definido para esta tarea:

– Carolina Francia, concejal electa

– Debora Franzese, Mala Junta Luján

– Manuela Cattaneo, prensa Vamos – Patria Grande

(Solicitar los teléfonos por mensaje privado)

Seguiremos luchando hasta que todas seamos libres!!!

#BastaDeJusticiaPatriarcal

#NoNosCallamosMás

#VivasYLibresNosQueremos

Publicado el jueves 5 de diciembre de 2019