Jueves 22 de octubre de 2026
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 87%
  • P: 1016
  • V: Este

Maisson ofrece alquiler de trajes para momentos especiales

asesoramiento personalizado

La dirección es 25 de Mayo y Alsina.



Publicado el jueves 22 de octubre de 2026

Maisson es una opción para quienes buscan el look ideal para una fiesta, una celebración o un evento especial. El local ofrece alquiler de prendas de vestir y accesorios, con asesoramiento personalizado para que cada cliente encuentre el estilo que mejor se adapte a la ocasión.

La propuesta incluye ambos, smokings, sacos, pantalones, camisas, zapatos, chalecos, corbatas y moños, con distintas alternativas para completar cada conjunto.
En Maisson, la idea va más allá de alquilar un traje: se trata de ayudar a cada persona a verse y sentirse increíble en esos momentos que merecen ser recordados.

Horarios de atención: de lunes a viernes, de 16 a 20. Los jueves, viernes y sábados también atienden por la mañana, de 9 a 12. La dirección es 25 de Mayo y Alsina.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.