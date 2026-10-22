Maisson ofrece alquiler de trajes para momentos especiales

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026

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La dirección es 25 de Mayo y Alsina.

Maisson es una opción para quienes buscan el look ideal para una fiesta, una celebración o un evento especial. El local ofrece alquiler de prendas de vestir y accesorios, con asesoramiento personalizado para que cada cliente encuentre el estilo que mejor se adapte a la ocasión.

La propuesta incluye ambos, smokings, sacos, pantalones, camisas, zapatos, chalecos, corbatas y moños, con distintas alternativas para completar cada conjunto.

En Maisson, la idea va más allá de alquilar un traje: se trata de ayudar a cada persona a verse y sentirse increíble en esos momentos que merecen ser recordados.

Horarios de atención: de lunes a viernes, de 16 a 20. Los jueves, viernes y sábados también atienden por la mañana, de 9 a 12. La dirección es 25 de Mayo y Alsina.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026