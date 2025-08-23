Lujanense entre las 10 mejores del mundo en Canotaje

Publicado el viernes 22 de agosto de 2025

K4 500 mts integrado por nuestra palista Candelaria Sequeira, junto a Brenda Rojas, Lucía Dalto Aziz y Magui Garro ganaron la final B y se metieron entre las 10 mejores del mundo, superando a embarcaciones de primer nivel mundial, como Alemania, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Una excelente actuación que las posiciona muy bien hacia el futuro.



Ya mañana estarán viajando de regreso a Sudamerica, para participar del torneo sudamericano de Asunción, Paraguay.

Felicitaciones.

