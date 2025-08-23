Viernes 22 de agosto de 2025


Lujanense entre las 10 mejores del mundo en Canotaje

Publicado el viernes 22 de agosto de 2025

K4 500 mts integrado por nuestra palista Candelaria Sequeira, junto a Brenda Rojas, Lucía Dalto Aziz y Magui Garro ganaron la final B y se metieron entre las 10 mejores del mundo, superando a embarcaciones de primer nivel mundial, como Alemania, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Una excelente actuación que las posiciona muy bien hacia el futuro.

Ya mañana estarán  viajando de regreso a Sudamerica, para participar del torneo sudamericano de Asunción, Paraguay.
Felicitaciones.

