Luján ya tiene representantes para la final del torneo intermunicipal de Bochas

Publicado el lunes 13 de julio de 2026

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Luego de que el mes pasado se disputara la Copa “Juan Miracco”, Luján volvió a ser sede de un torneo oficial organizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, el fin de semana pasado se desarrolló el torneo regional clasificatorio a la instancia final del Torneo Intermunicipal de Bochas, con la participación de equipos de Cañuelas y San Vicente.

La competencia se llevó a cabo en las canchas del Club Social, Deportivo y Biblioteca Santa Elena y el Club Social y Deportivo Defensores de Pueblo Nuevo, donde la delegación local, integrada por Jesús María “Tito” Noguera, Silverio “Colo” Rivarola y Agustín “Pipi” Garmendia, se consagró campeona.

Cabe destacar que la terna ganadora está conformada por un representante del Club San Lorenzo, “Colo” Rivarola, uno del Club Santa Elena “Pipi” Garmendia, y otro del Club Defensores de Pueblo Nuevo, “Tito” Noguera.

La definición del certamen se disputará en la ciudad de General Alvear, del 31 de julio al 2 de agosto. Allí, los representantes lujanenses competirán por el título y buscarán convertirse en los primeros campeones de la historia del Torneo Intermunicipal.

La realización del torneo regional representó una nueva y valiosa oportunidad para fortalecer y visibilizar una disciplina profundamente arraigada en la identidad deportiva y social de Luján, promoviendo la participación, el compañerismo y el encuentro intergeneracional que caracteriza a este tradicional deporte.

Publicado el lunes 13 de julio de 2026