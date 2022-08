Luján y un empate con sabor a poco

Luján y Excursionistas empataron 1 a 1 por una nueva fecha de la Primera C.

El partido, fue trabado, con pocas chances de gol, por momentos se convirtió en aburrido.

Recién a los 34 minutos del primer tiempo, en la primera llegada de la visita, Santiago Gómez luego de un centro de la izquierda marcó el gol, ante una floja reacción de Valiñas.

Luján empató en el completo, también en una jugada de rebote, luego de un centro, marco el empate con un remate en el área Simón Martínez.

Los últimos minutos del partido no hubo llegadas, solo un penal no marcado por el árbitro, que cometió Valiñas, de muy floja labor, que el árbitro no cobró.

Transmitió Radio Ciudad de Lujan 104.1 del dial.

En la próxima fecha el lujanero visitará a Atlas po ahora no se sabe la cancha en que se jugará.

Publicado el domingo 21 de agosto de 2022