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Luján y Berazategui ya tienen fecha para la final
en el estadio Norman Lee.
Este sábado a las 15.
La final por el ascenso a la Primera B entre Luján y Berazategui ya tiene días y horarios confirmados. El partido de ida se disputará este sábado a las 15 en el estadio Norman Lee, de Berazategui.
La revancha se jugará una semana después en el estadio 1.º de Abril, ubicado en el barrio San Emilio, donde el Lujanero buscará definir la serie y conseguir el ascenso ante su gente.
La definición se disputará en dos encuentros, con la ventaja de que Luján cerrará la serie como local.
Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026