Luján y Berazategui definirán el ascenso el domingo
partido de ida fue 0 a 0
Luján a 90 minutos de volver a la Primera B.
Luján y Berazategui se enfrentarán el próximo domingo a las 15 en el estadio 1.º de Abril, en el barrio San Emilio, para disputar la revancha de la final que definirá al campeón y el ascenso a la Primera B.
El partido de ida terminó 0 a 0, por lo que la serie está completamente abierta y ambos equipos buscarán quedarse con el título.
En caso de que el encuentro termine empatado al cabo de los 90 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales. No habrá tiempo suplementario.
Publicado el lunes 19 de octubre de 2026