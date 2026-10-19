Luján y Berazategui definirán el ascenso el domingo

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Luján a 90 minutos de volver a la Primera B.

partido de ida fue 0 a 0

Luján y Berazategui se enfrentarán el próximo domingo a las 15 en el estadio 1.º de Abril, en el barrio San Emilio, para disputar la revancha de la final que definirá al campeón y el ascenso a la Primera B.

El partido de ida terminó 0 a 0, por lo que la serie está completamente abierta y ambos equipos buscarán quedarse con el título.

En caso de que el encuentro termine empatado al cabo de los 90 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales. No habrá tiempo suplementario.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026