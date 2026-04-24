Luján vuelve a ser sede de un torneo internacional de tenis

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La Municipalidad informó que la ciudad de Luján volverá a albergar un importante torneo internacional de tenis masculino y continúa consolidando su perfil como sede de competencias deportivas relevantes.

“Nos pone muy contentos poder contar con un torneo de estas características por quinto año consecutivo, un indicador de que vamos por buen camino en el objetivo que nos marcó el Intendente: posicionar a Luján como una plaza atractiva para la organización de competencias deportivas de primer nivel. Y eso es fruto de la decisión política, pero también del trabajo constante y articulado con empresas e instituciones”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

El IEB+ Luján Open comenzará a disputarse a partir del domingo 26 de abril en las canchas de polvo de ladrillo del Luján Tenis Club. El torneo forma parte de la IEB+ Argentina Open Series, otorga 25 puntos para el ranking de la ATP y reparte 30.000 dólares en premios.

La competencia contará con la participación confirmada de deportistas de Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, España y Bélgica, entre otros países.

Entre los deportistas destacados, se cuenta la presencia de Andrea Collarini, finalista en el último ATP Challenger de Buenos Aires, y Santiago Rodríguez Taverna. Ambos jugadores ya tienen su participación confirmada en la próxima edición de Roland Garros.

Con entrada libre y gratuita, los partidos se disputarán entre las 10 y las 18 horas.

“Va a ser un torneo muy importante, con jugadores consolidados de distintos países de América y Europa, algunos de ellos con posibilidad de competir en torneos de Grand Slam. Es una gran posibilidad de sumar experiencia para los jugadores más jóvenes y una oportunidad para la comunidad lujanense de disfrutar de tenis de primer nivel”, señaló por su parte el Director del torneo, Matías Silvano.

Supervisado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y avalado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), los torneos son organizados por la empresa Tennium y el Luján Tenis Club, con el apoyo del Municipio de Luján.

Publicado el viernes 24 de abril de 2026