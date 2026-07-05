Luján volvió al triunfo y quedó como único líder de la Zona B

Publicado el domingo 5 de julio de 2026

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Luján derrotó este domingo a Fénix por 2 a 1 en el estadio 1° de Abril, en el marco de una nueva fecha del campeonato de la Primera C, y se convirtió en el único líder de la Zona B. El conjunto dirigido por “El Colo” Pérez Bianchi se recuperó rápidamente de la caída sufrida […]

Luján derrotó este domingo a Fénix por 2 a 1 en el estadio 1° de Abril, en el marco de una nueva fecha del campeonato de la Primera C, y se convirtió en el único líder de la Zona B.

El conjunto dirigido por “El Colo” Pérez Bianchi se recuperó rápidamente de la caída sufrida la semana pasada ante Sportivo Barracas y sumó tres puntos fundamentales ante su gente. Los goles del equipo lujanense fueron convertidos por Eladio Ramos, de penal, y Axel “El Piojo” Abad.

La jornada resultó aún más favorable para el Lujanero debido al empate de Cañuelas, uno de sus principales perseguidores, resultado que le permitió quedar en soledad en la cima de las posiciones.

Con personalidad y eficacia en los momentos clave del encuentro, Luján logró quedarse con una victoria valiosa que lo reafirma como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Tras este triunfo, el elenco de nuestra ciudad buscará prolongar su buen momento el próximo sábado, cuando visite a El Porvenir desde las 15 horas, con la misión de defender el liderazgo y continuar sumando en una temporada que lo tiene como protagonista.

Con este resultado, Luján cerró una fecha ideal y afrontará la próxima jornada como único puntero de la Zona B.

Publicado el domingo 5 de julio de 2026