Luján volvió a destacarse como destino turístico en Semana Santa

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El Municipio de Luján informó que realizó un balance positivo de las propuestas desarrolladas durante el fin de semana largo de Semana Santa, en el marco de una amplia agenda de actividades religiosas y culturales desplegadas en distintos puntos de la ciudad.

En este contexto, se llevaron adelante celebraciones en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, junto con actividades tradicionales como el Vía Crucis y la representación de la Resurrección a cargo del Grupo Emaús, además de ferias, exposiciones, propuestas gastronómicas y actividades culturales que convocaron a una gran cantidad de visitantes.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Municipio, más de 250.000 personas visitaron la ciudad de Luján y participaron de las diversas actividades culturales y religiosas.

La actividad vinculada al fin de semana registró un movimiento económico superior a los $748.725.000, correspondiente a ventas y consumos asociados a distintos rubros del sector privado y de la economía popular.

Entre los principales rubros relevados, el sector gastronómico registró un movimiento estimado en $617.100.000, considerando la actividad de aproximadamente 60 establecimientos gastronómicos en todo el partido, con distintos niveles de capacidad y valor promedio, a lo largo de tres jornadas de mayor actividad.

Además, las ventas registradas desde las ferias de artesanos y de la economía popular, junto a las distintas ofertas de la Expo Chocolate, alcanzaron ingresos cercanos a los $100.000.000.

Por su parte, el sector de alojamientos registró un movimiento estimado en $32.625.000 durante las tres jornadas, incluyendo hoteles, aparts y una estimación del sector de cabañas.

En términos de actividad turística, el casco histórico registró una intensa circulación de visitantes durante todo el fin de semana, con mayor movimiento durante el sábado y el domingo.

En cuanto al alojamiento, se registró una alta ocupación hotelera durante el fin de semana, con picos cercanos al 100% en distintos establecimientos.

Las propuestas desarrolladas durante Semana Santa contribuyeron a dinamizar distintos sectores de la economía local, fortaleciendo tanto la actividad comercial como turística, y consolidando a Luján como un destino elegido, con una amplia participación en espacios y actividades vinculadas a la vida religiosa, así como al patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Publicado el lunes 20 de abril de 2026