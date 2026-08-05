Luján volvió a dar el presente en el Campeonato Provincial de Bochas

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La Municipalidad informó que, después de más de 20 años de ausencia en el circuito oficial de la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, Luján volvió a participar en el Campeonato Provincial de la disciplina.

El certamen se disputó el fin de semana pasado en las ciudades de Tapalqué y General Alvear, donde se reunieron los mejores equipos de la provincia en la modalidad parejas intermunicipal.

Conformado por Jesús María “Tito” Noguera, Silverio “Colo” Rivarola y Agustín “Pipi” Garmendia, el equipo lujanense tuvo una destacada actuación y alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Magdalena, a la postre campeón del torneo.

Además, de Luján, el campeonato contó con la participación de delegaciones de Carlos Casares, Tres Arroyos, General Alvear, Junín, Olavarría, Saladillo, San Nicolás, Malvinas Argentinas, Colón, Saavedra, Rauch, Magdalena y Lobos.

“Más allá del resultado, este regreso es fruto del compromiso de los jugadores, de sus clubes y de quienes vienen trabajando para recuperar un lugar que Luján no ocupaba desde hacía dos décadas. Volver a competir entre los mejores de la provincia es un paso fundamental para seguir fortaleciendo y proyectando el desarrollo de las bochas, una disciplina profundamente arraigada en la identidad deportiva y social de Luján”, valoró el Director de Bienestar Comunitario, Juan Manuel Puente.

El camino hacia el torneo provincial comenzó el pasado mes de junio con la realización de la Copa “Juan Miracco”, que se disputó en las instalaciones del Club Santa Elena y del Club Social y Deportivo Flandria con el objetivo de seleccionar a los representantes locales.

En tanto, en julio se desarrolló el torneo regional clasificatorio a la instancia final, con la participación de equipos de Cañuelas y San Vicente. La competencia se llevó a cabo en las canchas del Club Social, Deportivo y Biblioteca Santa Elena y el Club Social y Deportivo Defensores de Pueblo Nuevo, donde la delegación local se consagró campeona.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026