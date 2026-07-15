Luján vivió un fin de semana largo con gran movimiento turístico y económico por la Carrera de la Virgen

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Con un gran movimiento generado por la Carrera de la Virgen, el partido de Luján registró un fin de semana largo de alta ocupación hotelera y fuerte actividad gastronómica y comercial.



El jueves 9 se realizó la Media Maratón «Hoy por Ti», evento que convocó a más de 7.000 corredores inscriptos, además de acompañantes, familiares y equipos técnicos provenientes de distintos puntos del país.



Se estima que solo el día de la carrera pasaron por el Centro Histórico Basilical más de 51.000 personas, generando un impacto positivo sobre la ocupación hotelera, una gran demanda en locales gastronómicos y un importante movimiento comercial, que comenzó previamente el miércoles 8 y se extendió hasta el viernes 10 de julio.



En este sentido, la ocupación hotelera de los días miércoles, jueves y viernes superó ampliamente la de otras ciudades turísticas del país, como Mar del Plata.



La Carrera de la Virgen se realizó con tres modalidades de participación: 1K de caminata recreativa, 5K participativos, 10K y 21K competitivos, sobre un circuito urbano diseñado para atravesar las arterias y espacios más emblemáticos de la ciudad. Tanto el punto de partida como de llegada de la carrera tuvieron lugar en la avenida Nuestra Señora de Luján, a los pies de la Basílica Nacional.



Para ello, el Municipio dispuso un amplio operativo para ordenar la circulación vehicular y reducir las molestias al mínimo. Además, como todos los años, parte de lo recaudado será destinado a fines comunitarios y sociales.



A diferencia de otros fines de semana largos de temporada baja, la actividad turística en Luján se vio fortalecida por la realización de la Carrera de la Virgen, reafirmando la importancia de complementar el turismo religioso y la oferta tradicional con la organización de eventos deportivos, culturales y recreativos de gran convocatoria.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026