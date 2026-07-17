Luján visita Estrella del Sur en un duelo clave

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Luján afrontará este lunes desde las 15 horas una nueva presentación en el campeonato de la Primera C cuando visite a Estrella del Sur en San Vicente, en el encuentro correspondiente a la fecha Interzonal.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega a este compromiso luego de igualar sin goles frente a El Porvenir en Gerli, resultado que lo mantiene en lo más alto de la Zona B.

Con 33 puntos, el Lujanero comparte el liderazgo junto a Cañuelas, en una campaña que lo tiene como uno de los protagonistas del certamen gracias a su regularidad y solidez a lo largo de la temporada.

Ahora, buscará sumar otra vez de visitante y seguir afianzándose en la pelea por el primer puesto, ante un rival que intentará hacerse fuerte como local en este cruce entre zonas.

El encuentro se disputará este lunes a las 15 horas en San Vicente y representa una nueva oportunidad para que Luján continúe consolidando el trabajo realizado durante el torneo.

Siguen las Obras

Mientras el plantel continúa enfocado en la competencia, la Comisión Directiva avanza con distintas obras y mejoras en la infraestructura de la institución.

En ese marco, el Club Luján realizó recientemente un importante trabajo de resiembra y recuperación del césped del Estadio 1° de Abril, una inversión fundamental para seguir mejorando las condiciones del campo de juego y brindar el mejor escenario posible para la competencia.

Los trabajos incluyeron la compra de semillas y fertilizantes, el corte vertical y sembrado, el arenado y la adquisición de arena, con una inversión total cercana a los 7 millones de pesos.

Desde la institución destacaron en sus redes sociales que estas mejoras “son posibles gracias al acompañamiento permanente de socios, hinchas, colaboradores y sponsors, cuyo aporte resulta fundamental para el crecimiento sostenido del club”.

Además, comenzaron las tareas de refuncionalización de la platea del estadio, una obra destinada a mejorar la visibilidad del público y adecuar el sector para la correcta utilización de las butacas incorporadas durante el año pasado.

De esta manera, la gestión encabezada por el presidente Federico Vanin continúa impulsando inversiones y mejoras estructurales que acompañan el presente deportivo de la institución, con el objetivo de seguir fortaleciendo a Luján tanto dentro como fuera de la cancha.

Foro: Seba Caminos / Prensa Club Luján

Publicado el jueves 16 de julio de 2026