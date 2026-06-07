Sábado 6 de junio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 100%
  • P: 1018
  • V: Sud Sudoeste

Luján visita al líder Lamadrid con la ilusión de quedarse con la punta

Primera C.



Publicado el sábado 6 de junio de 2026

Este domingo desde las 15:30 horas, Luján afrontará uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando visite a General Lamadrid, actual líder de la Zona B de la Primera C, en el marco de la anteúltima fecha de la primera rueda del campeonato.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega en un gran momento futbolístico y anímico. Con cinco victorias consecutivas, el Lujanero atraviesa su mejor racha en el torneo y se consolidó como uno de los principales protagonistas del torneo.

La expectativa es máxima porque la diferencia entre ambos equipos es de apenas tres puntos. Una victoria en Devoto le permitiría a Luján alcanzar a Lamadrid en la cima y alimentar el sueño de terminar la primera rueda como uno de los grandes candidatos al ascenso.

Más allá de los números, el equipo viene mostrando una identidad clara, solidez defensiva y eficacia en ataque, aspectos que explican este presente alentador. Del otro lado estará un Lamadrid que buscará hacerse fuerte como local para sostener el liderazgo.

Con mucho en juego y la punta como premio, el duelo promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha. Luján llega con confianza, impulso y la ilusión intacta de dar el golpe en Devoto y quedarse con el liderazgo de la Zona B.

Publicado el sábado 6 de junio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.