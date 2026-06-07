Luján visita al líder Lamadrid con la ilusión de quedarse con la punta

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Este domingo desde las 15:30 horas, Luján afrontará uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando visite a General Lamadrid, actual líder de la Zona B de la Primera C, en el marco de la anteúltima fecha de la primera rueda del campeonato.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega en un gran momento futbolístico y anímico. Con cinco victorias consecutivas, el Lujanero atraviesa su mejor racha en el torneo y se consolidó como uno de los principales protagonistas del torneo.

La expectativa es máxima porque la diferencia entre ambos equipos es de apenas tres puntos. Una victoria en Devoto le permitiría a Luján alcanzar a Lamadrid en la cima y alimentar el sueño de terminar la primera rueda como uno de los grandes candidatos al ascenso.

Más allá de los números, el equipo viene mostrando una identidad clara, solidez defensiva y eficacia en ataque, aspectos que explican este presente alentador. Del otro lado estará un Lamadrid que buscará hacerse fuerte como local para sostener el liderazgo.

Con mucho en juego y la punta como premio, el duelo promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha. Luján llega con confianza, impulso y la ilusión intacta de dar el golpe en Devoto y quedarse con el liderazgo de la Zona B.

Publicado el sábado 6 de junio de 2026