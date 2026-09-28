Luján visita a Leones con la necesidad de ganar para sostener la punta

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luego de la victoria conseguida esta tarde por Cañuelas ante Fénix,

Luján afrontará este lunes un compromiso clave en la recta final del campeonato cuando visite a Leones FC desde las 15 horas, en el predio que Newell’s Old Boys posee en Bella Vista, ciudad de Rosario.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega a esta jornada con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. La presión aumentó luego de la victoria conseguida esta tarde por Cañuelas ante Fénix, resultado que dejó al Tambero por encima del elenco de nuestra ciudad.

Con apenas tres fechas por disputarse, cada partido adquiere carácter decisivo en la lucha por el campeonato y el ascenso. En ese contexto, el Lujanero buscará volver a imponer su juego y recuperar la cima frente a un rival que intentará hacerse fuerte en condición de local.

Luján ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada y afronta este tramo definitorio con la ilusión intacta de alcanzar el objetivo. Para ello, deberá superar una exigente prueba en Rosario y regresar con una victoria que le permita seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por el primer puesto.

El encuentro comenzará a las 15 horas y será seguido con expectativa por toda la familia lujanera, en una jornada que puede resultar determinante para el desenlace del campeonato. Transmite LPF Play.

Publicado el domingo 27 de septiembre de 2026