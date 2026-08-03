Luján visita a Estrella del Sur en un duelo clave para seguir en lo más alto

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

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Luján afrontará este martes un compromiso fundamental en su lucha por el campeonato de la Primera División C de AFA cuando visite a Estrella del Sur en San Vicente, en el encuentro pendiente correspondiente a la fecha 20 del certamen.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega en un gran momento futbolístico luego de la importante victoria por 3 a 1 frente a Claypole, resultado que le permitió quedar como único líder de la Zona B y depender de sí mismo para sostener la punta.

El choque ante Estrella del Sur representa una oportunidad inmejorable para seguir ampliando la ventaja en la tabla y reafirmar el gran presente del equipo de nuestra ciudad, que viene siendo uno de los protagonistas del torneo.

Por su parte, Estrella del Sur intentará hacerse fuerte en condición de local y sumar puntos importantes ante uno de los animadores del campeonato.

Con la ilusión de toda su gente y el objetivo de continuar en la cima, Luján buscará regresar de San Vicente con un resultado positivo en un partido que puede resultar determinante en la recta final de la temporada.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026