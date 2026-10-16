Luján visita a Berazategui en la primera final por el ascenso

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El equipo de nuestra ciudad disputará este sábado, desde las 15 horas, el partido de ida de la final por el ascenso frente a Berazategui. El encuentro se jugará en el estadio Norman Lee y será transmitido en vivo por LPF Play. La revancha tendrá lugar el fin de semana siguiente en el Estadio 1° de Abril.

Llegó el momento de dar el primer paso en la definición del gran objetivo de la temporada. Luján visitará este sábado a Berazategui, a partir de las 15 horas, en el estadio Norman Lee, por la primera final del reducido de la Primera C que pone en juego el ascenso.

El equipo dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi afrontará un compromiso trascendental, luego de una campaña que lo depositó en esta instancia, siendo el plantel con más puntos en la tabla general manteniendo viva la ilusión de todo el pueblo lujanero.

Del otro lado estará Berazategui, que buscará aprovechar la localía para llegar con ventaja al encuentro de vuelta. En una serie decisiva, cada detalle será importante para acercarse al objetivo que ambos equipos persiguen desde el inicio de la temporada.

La definición se disputará en dos partidos. Luego del encuentro de este sábado, la revancha se jugará el fin de semana siguiente en el Estadio 1° de Abril, donde Luján buscará definir la serie ante su gente. En caso de igualdad en el resultado global al finalizar ambos encuentros, el ascenso se definirá mediante una tanda de penales.

El primer capítulo se escribirá en el Norman Lee, con el sueño del ascenso como gran protagonista. Luján va por el primer paso en una definición que tendrá su desenlace en casa, acompañado por la ilusión de todo el pueblo lujanero.

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026