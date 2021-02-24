Luján Vigila difundió un comunicado de apoyo a sus empleados
Afirman que no van a ceder «ante la presión».
La empresa Luján Vigila S.A. difundió en las últimas horas un comunicado de apoyo a sus empleados.
El texto también asegura la responsabilidad de la firma con sus «clientes, proveedores y amigos». «No vamos a ceder ante la presión», destacan.
EL COMUNICADO
A NUESTRO PERSONAL:
LUJÁN VIGILA ES UNA EMPRESA FAMILIAR, QUE DESDE HACE 30 AÑOS ABRIÓ UNA FUENTE DE TRABAJO PARA GENTE DE LUJÁN Y GENERAL RODRIGUEZ, QUE HOY SON CIEN (100)
FAMILIAS DE LUJÁN, GENERAL RODRIGUEZ, PILAR, MORENO, SAN MIGUEL, SAN FERNANDO, MERCEDES,
CAMPANA Y CIUDADES VECINAS. LO REPETIMOS, NUESTRO CAPITAL SON USTEDES. ESTAMOS AL DÍA
CON SUELDOS, AGUINALDO, VACACIONES, NO ADEUDAMOS UN SÓLO CENTAVO.
SABEMOS DE LA EXISTENCIA DE INFORMACIÓN FALSA, QUE SE PUBLICAN EN REDES SOCIALES Y CARECEN DE SUSTENTO, SON AMBIGUAS E INVENTADAS. NO VAMOS A CEDER ANTE LA PRESIÓN QUE ESTAN EJERCIENDO Y ESTAMOS MÁS FUERTES QUE NUNCA.
AGRADECEMOS A TODOS LOS EMPLEADOS QUE FIRMARON LA NOTA DE APOYO INCONDICIONAL A LA EMPRESA. ESTAMOS JUNTOS A USTEDES Y UNIDOS, VAMOS A MANTENER NUESTRA FUENTE DE TRABAJO CONTRA VIENTO Y MAREA.
LUJÁN VIGILA CUMPLE Y SE HACE RESPONSABLE DE TODO LO LEGAL, NO ENTRAMOS EN DISPUTAS CON QUIENES TIENEN OTRAS INTENCIONES. NUESTRAS DECISIONES SON FIRMES E IRREVOCABLES.
PEDIMOS A LAS AUTORIDADES QUE PROTEJAN A NUESTRA EMPRESA, QUE NO PERMITAN QUE NOS PRESIONEN, NOS EXTORSIONEN Y NOS SABOTEEN. HAREMOS DENUNCIAS EN LOS FUEROS PENAL Y LABORAL TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO, COMO ASÍ TAMBIÉN VAMOS A TENER INFORMADOS A TODOS NUESTROS CLIENTES, PROVEEDORES Y AMIGOS DE LO QUE OCURRE DÍA A DÍA.
LUJAN VIGILA S.A.
Publicado el miércoles 24 de febrero de 2021