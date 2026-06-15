Luján venció a Yupanqui y quedó como único puntero

Publicado el lunes 15 de junio de 2026

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Luján derrotó este domingo por 2 a 0 a Yupanqui y se subió en soledad a la cima del campeonato, al menos hasta que este lunes juegue Lamadrid como visitante frente a Sportivo Barracas.

El equipo mostró autoridad y fue ampliamente superior a su rival, generando numerosas situaciones de gol que pudieron haber ampliado el marcador.

La apertura del resultado llegó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando el colombiano Eladio Ramos cambió por gol un penal y desató el festejo de los hinchas lujanenses. Minutos más tarde, a los 36, Yupanqui sufrió la expulsión de uno de sus jugadores por juego brusco, situación que condicionó aún más el desarrollo del encuentro.

En el complemento, Luján continuó manejando las acciones y encontró el segundo tanto a los 15 minutos a través de Tomás Dopazo, quien definió para sellar el 2 a 0 definitivo.

Con este triunfo, el conjunto de la Basílica alcanzó la punta del torneo en soledad y ahora deberá esperar el resultado del compromiso que este lunes disputará Lamadrid ante Sportivo Barracas para saber si logra mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Publicado el lunes 15 de junio de 2026