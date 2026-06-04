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Luján: teatro, peñas, charlas sobre Malvinas y espectáculos para disfrutar durante el fin de semana

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Publicado el jueves 4 de junio de 2026

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.
Actividades libres y gratuitas

LA MISMA EN EL TEATRO TRINIDAD GUEVARA
El jueves 4, a las 20 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se llevará a cabo la obra de teatro “La misma” de Nina Ferrari. Está destinada a mayores de 16 años. Entrada libre y gratuita, se retiran por boletería presencial. 

MALVINAS: PROTAGONISTAS Y OBJETOS
El viernes 5, a las 19 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) se dará la charla “Malvinas: protagonistas y objetos. Arqueología de la guerra y memoria en las islas”, en el marco del proyecto de extensión de la UNLu “Tejiendo memorias desde los márgenes” a cargo del Dr. Carlos Landa (UBA-CONICET).

PEÑA DE LAS COMADRES
El sábado 6, de 19 a 00 horas, en el Centro Cultural D° Ana de Matos (Paseo Calelián 135) se realizará una edición especial de Peña de las Comadres, 3J Ni Una Menos. 
Habrá música en vivo a cargo de Dúo Reverdecer, Silvina Delgado & banda, Gretel Toloza, Ronda Coplera Luján, Canto Colectivo “Todas las voces todas”; danza a cargo de Desveladas y Taller de Danza Contemporánea de Sol Rey; interviene Casi un Bondi, Estampas a la gorra. Recomiendan llevar remeras de color clarito. 
La entrada será libre y gratuita, tendrá cupos limitados. Para reservar un lugar comunicarse al 2323 274761. 
Actividades aranceladas
TEATRO TRINIDAD GUEVARA

JETTATORE
El sábado 6 y domingo 7, a las 20.30 horas, la Comedia Municipal dirigida por Jorge Storani presenta “Jettatore”. La entrada tiene un valor de $10.000. Solo se venderán en boletería presencial. 
Horarios de boletería
Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).
Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar/.

OBRAS EN TEATRO WALGON (Mariano Moreno 954)
ALGUNOS MOMENTOS EN LA VIDA DE LUCY JANE
El sábado 6, a las 20 horas, se dará “Algunos momentos en la vida de Lucy Jane” escrita y dirigida por Julián Vilar. 
Para reservas comunicarse al 2323 678722. 

OPUESTOS COMPLEMENTARIOS
El sábado 6, a las 22 horas, tendrá lugar “Opuestos complementarios” un show de Stand up y humor de pareja para reírse de las diferencias, las manías y los desafíos de convivencia. 
Para reservar un lugar comunicarse al 2323 678722. 

VIENTO EN BLANCO Y NEGRO
El domingo 7, desde las 19 horas, Lucas Churco y Enrique Cuttini recorren raíces musicales con zambas, chacareras, tangos, milongas y chamamés en un espectáculo cálido y participativo.
Para reservas comunicarse al 2323 678722. 

Publicado el jueves 4 de junio de 2026

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