Luján sumó un tercer refuerzo

Publicado el martes 23 de junio de 2026

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Luján continúa reforzando su plantel para afrontar la segunda parte de la temporada y en las últimas horas acordó la llegada de Sebastián Gallo, volante mixto de 23 años proveniente de Comunicaciones, equipo que milita en la Primera B Metropolitana.

El mediocampista realizó gran parte de su recorrido reciente en Yupanqui, donde se destacó por su despliegue, dinámica y capacidad para desempeñarse en distintos sectores de la mitad de la cancha, rendimiento que le permitió dar el salto a Comunicaciones.

Gallo llega a préstamo hasta diciembre y se convierte en la tercera incorporación del conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi para encarar la segunda rueda del torneo, que lo encuentra líder en su zona.

Si bien el reglamento de AFA habilita la incorporación de hasta cuatro futbolistas, Luján en Línea pudo saber que con la llegada del volante el club se retira del mercado de pases y no realizaría nuevas incorporaciones.

Publicado el martes 23 de junio de 2026