Luján sumó sus primeros dos refuerzos: Julián Seguer y Santiago Galván

El Club Luján comenzó a moverse en el mercado de pases y confirmó la llegada de sus primeros dos refuerzos de cara a la nueva temporada. Se trata del delantero Julián Rodriguez Seguer y del defensor Santiago Galván, quienes se incorporarán al plantel y estarán a disposición del cuerpo técnico desde el próximo 5 de enero, cuando arranque la pretemporada bajo las órdenes de la dupla técnica Ezequiel Nicosia – Mateo Pighin.

Ambos futbolistas llegan con el objetivo de potenciar al equipo y aportar alternativas en zonas clave del campo de juego. Desde la dirigencia de Luján, encabezada por su presidente Federico Vanin, destacaron la importancia de comenzar a definir el plantel con anticipación y continuar trabajando en la conformación del grupo.

Con estas primeras incorporaciones, Luján empieza a delinear su proyecto deportivo 2026, con la mira puesta en ser competitivo en el próximo campeonato. En los próximos días podrían confirmarse nuevas altas, como así también la continuidad Pedro Albornoz, Brandon Arriola y el capitán Facundo Rojas.

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025