Luján suma refuerzos y se mueve en el mercado de pases para defender la punta

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Luján comenzó a delinear su plantel para afrontar la segunda mitad de la temporada. En las últimas horas, la institución confirmó dos incorporaciones y una salida de cara a la continuidad del campeonato, que luego de un fin de semana sin competencia retomará este próximo domingo cuando visite a Sportivo Barracas en cancha de Almagro desde las 13 horas.

El equipo dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi finalizó la primera ronda en lo más alto de la tabla con 29 puntos, dos por encima de Leones FC de Rosario. Además, acumula siete victorias consecutivas y una racha de diez encuentros sin conocer la derrota, números que buscará sostener en el tramo decisivo del año.

En ese contexto, el club anunció la llegada de Adrián “El Tucu” Ocampo, lateral-volante de 24 años que ya se sumó a los entrenamientos. El futbolista realizó su formación en Tigre y posteriormente vistió la camiseta de Claypole.

A su vez, se incorporó Tobías Luna, volante que llega a préstamo desde Deportivo Armenio. La operación se concretó en el marco de la buena relación institucional que mantienen ambas entidades, fortalecida por el vínculo entre los presidentes Luciano Nakis y Federico Vanin.

Por otra parte, la entidad informó que el delantero Brandon Arriola dejará de formar parte del plantel y continuará su carrera en Dock Sud, equipo que milita en la Primera B Metropolitana.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases y no se descarta que en las próximas horas pueda concretarse la llegada de un tercer refuerzo para potenciar aún más al plantel de cara a una segunda rueda en la que el principal objetivo será sostenerse en los puestos de vanguardia y luchar por el ascenso.

Publicado el lunes 22 de junio de 2026