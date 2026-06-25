Luján será sede del Primer Convite de la Virgen de Copacabana

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar del Primer Convite de la Virgen de Copacabana, que se realizará el domingo 28 de junio de 12 a 18 horas en la zona histórica-basilical de la ciudad, sobre Plaza Belgrano. La celebración es organizada por las principales entidades folklóricas de la colectividad boliviana en Argentina, como instancia preparatoria de la tradicional Fiesta de la Virgen de Copacabana.

La jornada tendrá como objetivo fortalecer la organización y coordinación de las fraternidades folklóricas que participan de la celebración principal, para así ordenar previamente la presentación de las distintas expresiones culturales y danzas tradicionales que forman parte de esta manifestación de fe y cultura.

Durante el evento se presentarán fraternidades, expresiones artísticas y actividades culturales vinculadas a la devoción a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia y de los migrantes bolivianos.

El operativo general comenzará a las 7 de la mañana, con la implementación de los cortes de tránsito y el despliegue de los distintos dispositivos de seguridad y ordenamiento urbano necesarios para el desarrollo de la actividad, que se darán a conocer en detalle durante los próximos días.

El Convite es impulsado por las organizaciones ACFORBA, FAFCB, UFFOBOL y AFRAV, entidades representativas de las fraternidades folklóricas bolivianas, que trabajan conjuntamente para preservar y difundir las tradiciones culturales de la comunidad boliviana en nuestro país.

La actividad busca consolidarse como un nuevo espacio de encuentro, integración y preparación para la gran celebración de agosto, reafirmando el carácter de Luján como punto de referencia para las expresiones de fe de las distintas comunidades que forman parte de la identidad cultural argentina.

Publicado el jueves 25 de junio de 2026