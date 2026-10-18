Luján será sede del Preencuentro Nacional de Salud

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El lunes 19 de octubre, en la UniversidaNacional de Luján se realizará una jornada de debate e intercambio sobre los principales desafíos del sistema sanitario argentino, organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Participarán el ministro Nicolás Kreplak, autoridades provinciales y municipales, representantes de la UNLu y equipos de salud bonaerenses.

El Municipio de Luján participará del Preencuentro. Nacional de Salud, que se desarrollará el lunes 19 de octubre en el Auditorio Central de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de propuestas para fortalecer el sistema sanitario.

La jornada comenzará a las 9:30 horas con la apertura y bienvenida, que contará con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el secretario de Salud del Municipio de Luján, Esteban Strambi; el rector de la UNLu, Walter Panessi; la secretaria de Extensión, Florencia Cendali; y directores de las Regiones Sanitarias de la Provincia.

A partir de las 10:30 horas se presentarán las comisiones temáticas y se organizarán los grupos de trabajo, que debatirán en torno a cuatro ejes: la construcción de la universalidad del derecho a la salud; el federalismo y la integración del proyecto sanitario; el rol de las y los trabajadores en el proyecto federal de salud; y la participación de la comunidad y los actores sociales.

El trabajo en comisiones se extenderá hasta las 12:30 horas y, posteriormente, se realizará el cierre del plenario, con una puesta en común de los principales intercambios y reflexiones de la jornada.

Desde el Municipio de Luján se destaca la importancia de generar espacios de diálogo y participación entre los distintos niveles de gobierno, las instituciones académicas, los equipos de salud y la comunidad. Estos encuentros permiten compartir experiencias y debatir políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema sanitario y garantizar el acceso a la salud como un derecho.

Publicado el domingo 18 de octubre de 2026