Luján será sede del 1° Congreso de Periodismo Federal

Bajo el lema «Por un Periodismo Federal, Plural e Independiente», el sábado 9 de mayo se realizará en Luján el 1° Congreso de Periodismo Federal, un encuentro profesional sin precedentes. Es una iniciativa acompañada por el Municipio de Luján y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), que pretende ofrecer una jornada de capacitación presencial y gratuita.



La propuesta será de 10 a 19 horas, en el Centro Cultural «Doña Ana de Matos», ubicado en la intersección de Mitre y Padre Salvaire. Durante la misma, periodistas destacados del país, que desarrollan actividades en espacios como la Casa Rosada, el Parlamento Nacional, el Ministerio de Economía y la Corte Suprema de Justicia, compartirán sus experiencias de trabajo cotidiano, el manejo de fuentes de información y los nuevos desafíos que imponen las redes sociales en la comunicación política.



Está diseñado como un espacio de formación integral para periodistas en actividad, estudiantes de comunicación, consultores y asesores de prensa.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis del periodismo federal como baluarte de la democracia. En este bloque, se abordarán las vicisitudes que enfrentan los comunicadores regionales y los propietarios de pequeños emprendimientos periodísticos en el interior del país. Asimismo, dada la relevancia de la ciudad anfitriona, se dedicará un espacio exclusivo para debatir las claves de la comunicación turística, entendiendo a Luján como el epicentro de una oferta diversificada que impacta en toda la zona aledaña.



Además, se dedicará un bloque a la presentación del «Glosario Malvinas de APeRA». Esta herramienta busca visibilizar los derechos argentinos sobre las islas, el Mar Argentino y la Antártida, brindando a los periodistas el conocimiento técnico y el lenguaje apropiado para abordar la temática en la cultura popular y los medios masivos de comunicación.

El 1° Congreso de Periodismo Federal será con cupos limitados, por lo que las personas interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa enviando sus datos personales completos, incluyendo domicilio, teléfono y correo electrónico, a congresoperiodismoaperalujan@gmail.com.



Cabe destacar que los datos personales deberán estar acompañados de la ocupación de la persona interesada y, de ser necesario, mencionar si posee algún vínculo con la entidad organizadora o alguna inquietud puntual sobre los paneles temáticos que integran la propuesta.



A continuación, se incluyen los panelistas que disertarán en el congreso:Panel Periodismo Político

Hernán Di Bello Experiencia tanto en áreas de comunicación (Poder Ejecutivo y Congreso Nacional) como en agencias de noticias (local e internacional)

José Di MauroDirector de Parlamentario.com y la revista Parlamentario, y jefe de Política de Diario Popular. Autor de «Que se vayan todos? Crónica del derrumbe político»; «Cristina K, la dama rebelde» y «Gobernar en Minoría. El karma de la gestión Cambiemos».



Fernando Fraquelli Periodista parlamentario acreditado por Noticiero de la TV Pública, conductor en Diputados TV y redactor en la web TN.com Autor del libro Ley y Sospechas sobre la Reforma Laboral en épocas de Fernando de la Rua.

Alejandro Gomel Acreditado en Casa Rosada. Radio Splendid. Radio Colonia. EsNotaDiario.com

Gabriel Morini Periodista especializado en judiciales y con la cobertura de Corte Suprema, consejo de la Magistratura y tribunales federales. Actualmente director de Ámbito Financiero



Mariano Obarrio Periodista político. Actualmente trabaja en iProfesional, Radio Ecomedios y C5N, además de consultor para empresas. Desde 1988 hasta 2019 trabajó en La Nación y ha tenido participaciones en canales de televisión y radios.

Fabian QuintáEditor del portal de Diario Popular – Periodista acreditado en el Ministerio de Economía desde 1999 hasta el 2024. Colaborador en temas económicos para el portal “Data Clave”. Licenciado en en Sociología – UBA

Emiliano RussoRedactor de Política del diario Clarín, acreditado «virtual» en Casa Rosada. También en el streaming de LOVE/ST con el programa «Quorum Propio”.



Panel Periodismo Federal

Alejandro Cancelare Periodista especializado en el Conurbano bonaerense y, por obligación, observador crítico de todas las políticas nacionales y provinciales. Trabajo en MDZ On Line, El Cronista, La Nación Más, y tengo mis propios contenidos en redes sociales, portal web y el programa Sentido Común, que se emite en Somos AMBA de Flow.



Sergio Gutiérrez Periodista. Radio Zónica y Radio FM Concepto. Responsable editor de Edición Calificada Multimedia. Corresponsal para Radio Ciudad de Tucumán. Servicio de Noticias (San Luis, San Juan y Mendoza). Canal 9 La Rioja. Radio Sudamericana (Corrientes). Canal 5 Chaco. Acreditado en el Congreso Nacional desde 2002 1er Premio Parlamentario del Interior 2007. 1er Premio.

Panel Soberanía Malvinas

Eva AvilaLicenciada en Ciencias de la Comunicación Social (UNSA); Licenciada en Medios Audiovisuales (UNSTA), Locutora Nacional (ISER) y Diplomada en Comunicación y Defensa Nacional (UNDEF). Investigadora de Malvinas Argentinas en Salta. Periodista del Medio Digital “Salta Positiva” y Prensa Institucional de las áreas de Gobierno y Desarrollo Social de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Provincia de Salta.

Hernán Di BelloPeriodista y docente. Dirigió el área de Prensa y Comunicación de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería mientras ese organismo estuvo a cargo de Daniel Filmus (2014-2015 y 2019-2021). Ex corresponsal en Buenos Aires de la agencia de noticias española EFkE. Trabajó en comunicación institucional en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Docente en la escuela de periodismo TEA y Deportea desde el año 2005.

Hernán EtchalecoLicenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Diplomatura en resolución de conflictos (Alemania). Ex asesor en el Congreso de la Nación y la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación. Exdocente Historia Social General (UBA). Columnista BAE y MdZ Online sobre asuntos estratégicos. Hincha de Racing.

Daysi Rendo GadeaPeriodista, locutora y Gatekeeper .Autora de notas y difusión en varios medios sobre Malvinas , incluyendo dirección de revista y programa propio. Investigación Periodística de múltiples documentales y cortometraje de Veteranos de MalvinasIntegrante de la Asociación Civil Escuadrón Fénix , organizando actos y homenajes.Organización y difusión de Congresos , conferencias y disertaciones sobre Malvinas, incluyendo congresos internacionales de Veteranos de Guerra por la PazNotas y participaciones en medios gráficos , radiales y televisivos Actual titular de la Comisión Malvinas de APeRAActual periodista del medio gráfico» El Vocero Argentino».

Publicado el lunes 27 de abril de 2026