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Luján será sede de una Ronda de Negocios Internacional

Actividad

El martes 4 de agosto.



Publicado el lunes 22 de junio de 2026

La Municipalidad informó que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, junto al Municipio de Luján y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), invitan a participar de la Ronda de Negocios Internacional de Autopartes y Maquinaria Agrícola, una iniciativa destinada a fortalecer la vinculación comercial entre empresas bonaerenses e importadores internacionales.

La actividad se desarrollará el próximo martes 4 de agosto en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863) y representa una oportunidad estratégica para aquellas empresas productoras radicadas en la Provincia de Buenos Aires que busquen ampliar mercados y generar nuevas oportunidades de exportación.

Durante la jornada, las firmas participantes podrán mantener reuniones con importadores provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, además de otros mercados interesados en vincularse con la oferta productiva bonaerense.

“Este tipo de encuentros son fundamentales para seguir fortaleciendo el entramado productivo local, generar nuevas oportunidades de exportación y acompañar a nuestras PyMEs en su proceso de crecimiento e internacionalización”, destacó Emiliana Irrazábal, Subsecretaria de Industria y Desarrollo Sostenible del Municipio de Luján.

La propuesta busca potenciar la competitividad del sector y consolidar nuevos vínculos comerciales en mercados regionales e internacionales.

Las empresas interesadas podrán realizar su preinscripción hasta el 14 de julio de 2026 a través del formulario oficial: https://forms.gle/yp769iYcmLupPvSK7.

Publicado el lunes 22 de junio de 2026

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