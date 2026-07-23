Luján se une a la prevención del cáncer de próstata a través de controles gratuitos

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026

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En conjunto con el LALCEC.

En el marco de las políticas de salud preventiva, el Municipio de Luján informó que, en conjunto con LALCEC, lanzó una campaña destinada a la detección temprana del cáncer de próstata, una enfermedad que afecta a una amplia franja de la población masculina.

“Esta campaña representa nuestro compromiso con la prevención y el acceso a la salud. El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa, pero con controles a tiempo puede tratarse y superarse. Por eso, es fundamental que los vecinos sepan que estos estudios son gratuitos y que vamos a seguir impulsando este tipo de acciones para cuidar la salud de toda la comunidad”, expresó el Secretario de Salud del Municipio, Esteban Strambi.

Durante todos los viernes del mes de agosto, de 8 a 12 horas, médicos especializados estarán realizando controles gratuitos en el Policlínico Municipal. La iniciativa busca concientizar sobre la importancia del control urológico como herramienta clave para prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad.

Las personas interesadas pueden solicitar su turno a través de WhatsApp, comunicándose al número 2323 541169 (LALCEC).

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026