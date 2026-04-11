Luján se trajo un punto de Rosario

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Luján sumó un punto en su visita a Rosario tras igualar sin goles frente a Central Córdoba, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del torneo. El partido marcó el cierre del breve interinato de Adrián Brito, mientras en la tribuna ya observaba el próximo entrenador, Martín Pérez Bianchi, quien asumirá oficialmente en los próximos días.

Con algunos ajustes en lo táctico y cambios en la alineación, el equipo de la Basílica planteó un duelo cerrado, priorizando el orden defensivo y apostando a salir rápido de contra. En un contexto de urgencias para ambos conjuntos, el desarrollo fue parejo y con escasas situaciones claras.

El local insinuó peligro en la primera parte con un remate que encontró bien ubicado a Lucas Torlaschi, mientras que la ocasión más destacada de Luján llegó tras un potente disparo de Julián Rodríguez Seguers que exigió una buena respuesta del arquero rival. Sin sacarse ventajas, se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento, Central Córdoba estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que se estrelló en el travesaño, en una jugada donde el arquero visitante no tenía chances. Sin embargo, Luján respondió rápidamente con otra aproximación de Rodríguez Seguers, cuyo remate se fue apenas desviado.

Con el correr de los minutos, el Lujanero se mostró más firme y hasta generó otra oportunidad clara mediante un cabezazo de Tomás Dopazo que salió muy cerca. En el tramo final, la sensación fue que la visita estuvo más entera y que, con mayor precisión en los últimos metros, podría haber regresado con una victoria.

El empate deja una base sobre la cual trabajar de cara a lo que viene, ya con la inminente llegada de Pérez Bianchi, quien buscará potenciar al equipo y aprovechar este punto conseguido fuera de casa.

Publicado el sábado 11 de abril de 2026