Luján se trajo un empate valioso de Gerli

Primera C.



Publicado el sábado 27 de septiembre de 2025

En un campo de juego más apto para deportes acuáticos que para el fútbol, Luján igualó 1 a 1 ante El Porvenir en el partido de ida del reducido.

El “Lujanero” abrió la cuenta a los 25 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo del nacido en Baranca Vieja, Colombia, Eladio José Ramos, que sorprendió a la defensa local y desató el festejo de la numerosa parcialidad que acompañó al equipo.

En el complemento, el conjunto de Gerli llegó a la igualdad. En el segundo tiempo, un tiro libre al área encontró la cabeza de Leandro Villagra, quien decretó el 1 a 1 definitivo.

La revancha será el próximo viernes, desde las 15, en el estadio 1° de Abril. Allí, Luján buscará hacerse fuerte de local y dar el paso a la siguiente instancia de los play-offs.

Foto Club Luján Tomás Marquese.

