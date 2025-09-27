Luján se trajo un empate valioso de Gerli
Primera C.
En un campo de juego más apto para deportes acuáticos que para el fútbol, Luján igualó 1 a 1 ante El Porvenir en el partido de ida del reducido.
El “Lujanero” abrió la cuenta a los 25 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo del nacido en Baranca Vieja, Colombia, Eladio José Ramos, que sorprendió a la defensa local y desató el festejo de la numerosa parcialidad que acompañó al equipo.
En el complemento, el conjunto de Gerli llegó a la igualdad. En el segundo tiempo, un tiro libre al área encontró la cabeza de Leandro Villagra, quien decretó el 1 a 1 definitivo.
La revancha será el próximo viernes, desde las 15, en el estadio 1° de Abril. Allí, Luján buscará hacerse fuerte de local y dar el paso a la siguiente instancia de los play-offs.
Foto Club Luján Tomás Marquese.
Publicado el sábado 27 de septiembre de 2025