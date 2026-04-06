Luján se quedó sin DT: la dupla Nicosía–Pighin dejó su cargo

Publicado el domingo 5 de abril de 2026

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El Club Luján informó en las últimas horas que la dupla técnica conformada por Ezequiel Nicosía y Mateo Pighin dejó de estar al frente del primer equipo.

La decisión fue comunicada por la comisión directiva, que agradeció el trabajo realizado por el cuerpo técnico durante su ciclo al mando del plantel. Sin embargo, los resultados adversos en el torneo terminaron siendo determinantes para ponerle fin a la etapa.

El presente deportivo del Lujanero, que no logró encontrar regularidad en el campeonato, aceleró una definición que ya se veía venir en las últimas fechas.

Como dato llamativo, la salida de Nicosía y Pighin se suma a la reciente desvinculación de técnicos en equipos de la misma zona, como ocurrió con Flandria, marcando un contexto de cambios en los bancos de suplentes.

Ahora, la dirigencia deberá trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador que intente revertir el rumbo futbolístico del equip

Publicado el domingo 5 de abril de 2026