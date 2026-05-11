Luján se prepara para la Noche de las Pizzerías

Publicado el lunes 11 de mayo de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la segunda edición de la Noche de las Pizzerías, una propuesta que se realizará el jueves 14 de mayo en diferentes puntos del distrito.

La iniciativa para disfrutar con amigos o en familia incluye a los siguientes comercios:

Fibonacci (Alsina 1090): 2×1 consumiendo en el local.

Casa Muzza (9 de Julio 886): 30% de descuento consumiendo en el local o take away.

Gattino (Pascual Simone y Segurola): 30% de descuento consumiendo en el local o take away.

Tropel Bar de Pizzas (A. Storni y F. Sánchez – Barrio La Martina): 2×1 consumiendo en el local.

El Sitio (Mitre 621): 30% consumiendo en el local, delivery o take away.

Pizza Hot (San Martín esquina Mariano Moreno): 30% consumiendo en el local, delivery o take away.

La Farola (Luján Walk): 2×1 consumiendo en el local o take away.

Pizzaioli (Av. Lorenzo Casey 865): 30% de descuento consumiendo en el local, delivery o take away.

Ananá (Mitre 753): 2×1 consumiendo en el local.

La Nueva Mandiyú (Mitre 772): 30% de descuento consumiendo en el local, delivery o take away.

Kaitos (San Martín esquina Güemes): 30% de descuento consumiendo en el local, delivery o take away.

Algo Diferente (San Martín esquina Constitución): 30% de descuento consumiendo en el local, delivery o take away.

Algo Diferente (Mitre 363): 30% de descuento consumiendo en el local, delivery o take away.

Algo Diferente (8 de Diciembre 624 – Pueblo Nuevo): 30% de descuento consumiendo en el local.

Olivia (Las Heras esquina Sarmiento): 30% de descuento consumiendo en el local, delivery o take away.

Las promociones son únicamente válidas en pizza, no incluyen bebida, y cada una tiene su respectivo método de pago. Por esto, es necesario aclarar antes que el pedido se realiza en el marco de la Noche de las Pizzerías.

Publicado el lunes 11 de mayo de 2026