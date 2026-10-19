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Luján se prepara para la 19ª Caminata “Prevenir es Vivir” en el mes de la prevención del cáncer de mama

Salud

Concientización.



Publicado el lunes 19 de octubre de 2026

En el marco de Octubre Rosa y con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la 19° edición de la Caminata “Prevenir es vivir”, que se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a las 17 horas en la Plazoleta Antigua Estación Basílica.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde 2008, se ha convertido en una tradición para Luján, reuniendo cada año a familias, amigos, instituciones y vecinos que se suman para compartir un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.

La jornada incluirá un recorrido participativo de 3 kilómetros, espectáculos artísticos y distintas propuestas para disfrutar en comunidad, en un ambiente de encuentro y solidaridad.

La actividad es organizada por LALCEC Luján y cuenta con la colaboración y el acompañamiento del Municipio de Luján, junto a empresas, instituciones y personas que hacen posible cada nueva edición.

Este año, LALCEC Luján suma un nuevo desafío a su compromiso con la prevención: reunir los fondos necesarios para renovar el ecógrafo de la institución, un equipamiento fundamental para fortalecer los servicios de diagnóstico y detección temprana que brinda a la comunidad.

Se trata de un objetivo para el cual será fundamental el acompañamiento de empresas, instituciones y vecinos, reafirmando el valor del trabajo solidario y colectivo.

Inscripciones y participación

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo mediante dos modalidades:

* Kit con remera oficial: $30.000.

* Bono contribución: $8.000.

Las inscripciones se encuentran disponibles de manera online a través de www.lalceclujan.org.ar , o presencialmente en la sede de LALCEC Luján, ubicada en Ituzaingó 862.

La venta online de kits estará habilitada hasta el 21 de octubre.

Para consultas e información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2323 481932.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta nueva edición, recordando que cada participación representa mucho más que una caminata: es una manera de acompañar, de hacer visible la importancia de la prevención y de contribuir a que cada vez más personas puedan acceder a controles de salud.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026

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