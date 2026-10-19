Luján se prepara para la 19ª Caminata “Prevenir es Vivir” en el mes de la prevención del cáncer de mama

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En el marco de Octubre Rosa y con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la 19° edición de la Caminata “Prevenir es vivir”, que se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a las 17 horas en la Plazoleta Antigua Estación Basílica.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde 2008, se ha convertido en una tradición para Luján, reuniendo cada año a familias, amigos, instituciones y vecinos que se suman para compartir un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.

La jornada incluirá un recorrido participativo de 3 kilómetros, espectáculos artísticos y distintas propuestas para disfrutar en comunidad, en un ambiente de encuentro y solidaridad.

La actividad es organizada por LALCEC Luján y cuenta con la colaboración y el acompañamiento del Municipio de Luján, junto a empresas, instituciones y personas que hacen posible cada nueva edición.

Este año, LALCEC Luján suma un nuevo desafío a su compromiso con la prevención: reunir los fondos necesarios para renovar el ecógrafo de la institución, un equipamiento fundamental para fortalecer los servicios de diagnóstico y detección temprana que brinda a la comunidad.

Se trata de un objetivo para el cual será fundamental el acompañamiento de empresas, instituciones y vecinos, reafirmando el valor del trabajo solidario y colectivo.

Inscripciones y participación

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo mediante dos modalidades:

* Kit con remera oficial: $30.000.

* Bono contribución: $8.000.

Las inscripciones se encuentran disponibles de manera online a través de www.lalceclujan.org.ar , o presencialmente en la sede de LALCEC Luján, ubicada en Ituzaingó 862.

La venta online de kits estará habilitada hasta el 21 de octubre.

Para consultas e información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2323 481932.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta nueva edición, recordando que cada participación representa mucho más que una caminata: es una manera de acompañar, de hacer visible la importancia de la prevención y de contribuir a que cada vez más personas puedan acceder a controles de salud.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026