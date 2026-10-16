Luján se prepara para el Primer Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que el 19 y 20 de octubre, representantes de ciudades y santuarios marianos de Iberoamérica se reunirán en Luján para compartir experiencias y abordar los desafíos vinculados a la fe popular, el turismo religioso, el patrimonio y el desarrollo local.

Luján será sede del Primer Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, un encuentro internacional que reunirá a autoridades civiles y eclesiásticas vinculadas a grandes santuarios marianos de Iberoamérica. La iniciativa es organizada conjuntamente por el Municipio de Luján, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño), con el acompañamiento de la Santa Sede, en el marco de las actividades oficiales.

“Para Luján, sede del Santuario de Nuestra Señora de Luján y principal destino mariano de la Argentina, el Foro representa una oportunidad para reafirmar su lugar como centro espiritual del país y profundizar su proyección internacional. A través de esta primera edición, la ciudad busca consolidarse como un ámbito de encuentro para las ciudades marianas de Iberoamérica, promoviendo el diálogo y estrechar lazos entre gobiernos locales, santuarios e instituciones, y poniendo en valor la fe, la cultura y el patrimonio como pilares de la identidad y el desarrollo de cada comunidad”, expresó el Intendente de Luján, Leonardo Boto.

Durante las dos jornadas, más de 40 representantes de distintos países participarán de espacios de diálogo e intercambio para poner en común experiencias de gestión y analizar los desafíos que enfrentan las ciudades que reciben grandes expresiones de fe y movilizaciones de peregrinos todos los años.

La propuesta apunta a consolidar un espacio permanente de encuentro y trabajo entre ciudades y santuarios que comparten una profunda identidad mariana. Entre los principales ejes de trabajo se encuentran la recepción de peregrinos, la relación entre ciudad y santuario, la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo del turismo religioso como motor de crecimiento local.

Una red de ciudades y santuarios de Iberoamérica:

El Foro contará con obispos, alcaldes y alcaldesas, y representantes de más de veinte santuarios marianos de Iberoamérica. Entre ellos se encuentran: Nuestra Señora de Luján, de Argentina; Nuestra Señora de Copacabana, de Bolivia; Nuestra Señora de Aparecida, de Brasil; Nuestra Señora del Carmen de Maipú, de Chile; Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de Colombia; Nuestra Señora de los Ángeles, de Costa Rica; Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, de Ecuador; Nuestra Señora de la Paz, de El Salvador; Nuestra Señora del Pilar, de España; Nuestra Señora del Rosario, de Guatemala; Nuestra Señora de Guadalupe, de México; Santa María La Antigua, de Panamá; Nuestra Señora de Caacupé, de Paraguay; Nuestra Señora de la Divina Providencia, de Puerto Rico; y Nuestra Señora de Fátima, de Portugal; Nuestra Señora de la Altagracia, de República Dominicana; Nuestra Señora de los Treinta y Tres, de Uruguay; Nuestra Señora de Coromoto, de Venezuela.

La experiencia de Luján como punto de encuentro de millones de peregrinos:

Luján recibe peregrinos durante todo el año y cuenta con una amplia experiencia en la organización de grandes manifestaciones de fe. Esa capacidad volvió a quedar de manifiesto durante la 52.ª Peregrinación Juvenil a Pie, realizada los días 3 y 4 de octubre, que convocó a más de 2,8 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones basadas en el sistema de análisis de movilidad utilizado para medir el flujo de visitantes. A pesar de las condiciones climáticas adversas, miles de personas recorrieron los 60 kilómetros entre Liniers y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ese aprendizaje, junto con el trabajo de organización y la articulación entre los distintos actores involucrados, constituye una experiencia valiosa para compartir con otras ciudades marianas. El Foro permitirá intercambiar herramientas y políticas públicas para afrontar desafíos comunes, mejorar la recepción de peregrinos y fortalecer el vínculo entre la vida religiosa, la actividad turística y el desarrollo de cada comunidad.

Presentación en el Vaticano:

La iniciativa fue presentada en septiembre en el Vaticano, donde el Intendente de Luján, Leonardo Boto, y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, participaron de la Audiencia General con el Papa León XIV y mantuvieron reuniones de trabajo vinculadas con la organización del encuentro.

Durante su estancia en Roma, también se reunieron con la doctora Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, en el marco de las gestiones institucionales para impulsar el Foro.

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026