Luján salvó un punto en Gerli y sigue firme en la cima

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Luján empató sin goles ante El Porvenir en condición de visitante y se mantiene como líder de la Zona B de la Primera División C junto a Cañuelas, ambos con 33 unidades. En una tarde marcada por el mal estado del campo de juego, el conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi supo adaptarse a un partido complejo y sostuvo el invicto gracias a una gran actuación del arquero lujanense Lucas Torlaschi.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y con pocas situaciones claras. En los primeros minutos, el conjunto de la Banda intentó hacerse dueño de la pelota y contó con una aproximación tras un córner, cuando Leandro Coronel conectó de cabeza dentro del área, aunque sin precisión.

Con el correr del primer tiempo, El Porvenir ganó terreno y generó varias llegadas de riesgo. Sin embargo, se encontró con la seguridad de Torlaschi, que respondió con solvencia para evitar la apertura del marcador y transformarse la figura de la tarde.

La segunda mitad estuvo condicionada por las dificultades que presentó el terreno de juego. La pelota circuló poco y el trámite se volvió trabado, con predominio de las disputas físicas y escasas oportunidades frente a los arcos.

En ese contexto, el arquero lujanense volvió a ser determinante. Primero contuvo dos situaciones muy claras en una misma acción y luego transmitió tranquilidad cada vez que el local logró aproximarse.

La ocasión más importante para Luján llegó a través de una buena maniobra ofensiva que terminó con Nisim Vergara quedando de cara al gol, aunque su definición fue controlada por el arquero de El Porvenir.

Sobre el cierre, el conjunto de la Basílica buscó algo más y adelantó sus líneas, pero no logró quebrar la resistencia local. Finalmente, el empate dejó sensaciones positivas para un equipo que volvió a sumar fuera de casa y continúa al frente de las posiciones.

Ahora, Luján deberá prepararse para una nueva salida, cuando visite a Estrella del Sur con el objetivo de defender el liderazgo y seguir extendiendo su buen momento en el campeonato.

Publicado el sábado 11 de julio de 2026