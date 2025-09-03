Luján refuerza su liderazgo en gestión pública con una certificación internacional de calidad

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que completó cinco áreas con normas IRAM ISO 9001:2015, y se posicionó como uno de los cuatro distritos de la Provincia de Buenos Aires en contar con este certificado internacional de gestión de calidad.

Enmarcada en el Sistema de Gestión de la Calidad, a cargo de la Dirección de Modernización y Seguimiento de Gestión, la entrega de estos reconocimientos la realizó Georgina Bertoia, Gerente de Certificación de Sistemas de Gestión – IRAM, el pasado jueves en un acto llevado a cabo en el Centro Cultural Ana de Matos.

“El Estado puede dar servicios a su comunidad de altísimo nivel. Si nos preparamos, superamos al sector privado. El desafío es construir un Estado eficiente, moderno, que de prestaciones de calidad. Un camino para ello son los Sistemas de Gestión de Calidad que nos llevan a una mejora contínua. Somos servidores públicos, nos debemos a la comunidad, y trabajamos para que ella se sienta satisfecha”, sostuvo el Intendente, Leonardo Boto.

Las normas ISO son estándares internacionales creados por la Organización Internacional de Normalización, mientras que las normas IRAM son elaboradas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación para el mercado local. Argentina, a través de IRAM, participa en la creación de normas ISO, que luego se adoptan como IRAM-ISO, adaptando estándares globales al contexto nacional.

El certificado internacional fue recibido por primera vez por los siguientes organismos: la Dirección de Planeamiento y Hábitat, por la Inspección y/o realización integral de trámites de planeamiento y hábitat; la Secretaría de Desarrollo Productivo, por el otorgamiento de habilitaciones industriales, y el Policlínico Municipal «Eva Perón», por la asignación de turnos para atención médica presencial y por telemedicina para la prevención y promoción de la salud.

En el caso de la Subdirección de Licencias de Conducir, este reconocimiento se renovó por tercera vez como reconocimiento por la calidad del sistema de gestión en el otorgamiento de licencias nacionales de conducir y, en el caso de la Subdirección Habilitaciones Comerciales, por segunda vez por el servicio de otorgamiento de habilitaciones comerciales.

La Certificación ISO 9001 tiene reconocimiento nacional e internacional, y es la demostración independiente de que el Municipio de Luján se encuentra a la par de empresas de gran prestigio en la eficiencia de brindar servicios.

Se trata de un proceso que inició a finales del año 2022. En primera instancia certificó la Subdirección Licencias de Conducir, más tarde se sumó la Subdirección de Habilitaciones Comerciales, la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Dirección de Planeamiento y Hábitat y la Dirección de Atención Primaria de la Salud, y Policlínico Eva Perón.

Cabe destacar que se trata de un proyecto integrado de Gestión de Sistematización de Trabajo que abarca las diferentes áreas que integran el Municipio de Luján, con el objetivo de brindar soluciones rápidas y efectivas. Esto evidencia el esfuerzo de la gestión municipal por cumplir con normativas y estándares de alto nivel en cuanto a calidad de servicios.

Publicado el miércoles 3 de septiembre de 2025