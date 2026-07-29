Luján recibirá la 70° edición de la Peregrinación de la Virgen de Copacabana 

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El próximo domingo 2 de agosto, Luján será sede de una nueva edición de la Peregrinación de la Virgen de Copacabana a la Basílica Nacional, una de las manifestaciones de fe más importantes de la comunidad boliviana en la Argentina, que desde 1956 reúne a miles de fieles de todo el país.Organizada por la Pastoral Boliviana, la jornada comenzará a las 9 horas con un acto cívico. A las 10 se realizará la salida de la cripta, y a las 10.15 el rezo del Santo Rosario. La Santa Misa, presidida por el Obispo Jorge Rubén Lugones, se celebrará a las 11.Finalizada la celebración religiosa, a las 12 horas tendrá lugar la tradicional procesión de las imágenes religiosas y la bendición final.

En paralelo, desde el mediodía se desarrollará la tradicional entrada folklórica, que partirá desde la av. Nuestra Sra. de Luján con la participación de comunidades, fraternidades y familias que rendirán homenaje a la Virgen de Copacabana con danzas, música y coloridos estandartes.

Además, el evento contará con un patio gastronómico con platos tradicionales de la cultura boliviana sobre la calle San José.En cuanto a la organización del desfile, el ingreso de las fraternidades se realizará por las calles Dr. Real, Cervantes y Ugarte, desde donde se concentrarán para el inicio de la celebración.

Por otro lado, la tradicional entrada folklórica comenzará sobre la avenida Nuestra Señora de Luján. Desde allí, las fraternidades avanzarán hasta 25 de mayo, para luego doblar en 9 de julio y continuar hasta la calle San Martín, pasando frente a la Basílica Nacional de Luján. Continuarán por Lezica y Torrezuri hasta calle 25 de Mayo, donde finalizará el desfile.

La peregrinación de la colectividad boliviana a Luján se realiza cada año el primer domingo de agosto en honor a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, y reúne a miles de fieles y fraternidades folklóricas provenientes de distintos puntos del país.

Desde 1956, Luján es sede de esta celebración, que constituye una de las expresiones de religiosidad popular y cultural más importantes de la comunidad boliviana en la Argentina.Como instancia preparatoria de esta celebración, el pasado mes de junio se realizó el Primer Convite de la Virgen de Copacabana, organizado por las principales entidades folklóricas de la colectividad boliviana en Argentina. El encuentro permitió coordinar la participación de las fraternidades y la organización del tradicional desfile, además de reunir expresiones artísticas y culturales vinculadas a la devoción a la Virgen de Copacabana.Cortes de tránsito y modificaciones en el transporte

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la peregrinación y brindar seguridad a los asistentes, el Municipio implementará un operativo especial de tránsito que comenzará a partir de las 6 de la mañana del domingo.

Los principales cortes y desvíos se realizarán en los siguientes puntos:Rotonda Ana de Matos9 de Julio y UgarteFrancia y Chávez9 de Julio y Estación de Servicio (C. Pellegrini)9 de Julio y Cervantes9 de Julio y Dr. Real9 de Julio y Alte. BrownFrancia y C. Pellegrini (Filtro)Francia y 25 de MayoFrancia y LavalleFrancia y San MartínMitre y 9 de JulioPadre Salvaire y Las HerasLas Heras y 9 de JulioGogna y San RoquePuente MitrePadre Salvaire y MitreRotonda RN N° 192 y Fray Manuel de Torres (Filtro colectivos)Ituzaingó y Padre Salvaire

Asimismo, el transporte público funcionará con recorridos modificados. A partir del sábado 1 de agosto a las 20 horas, el ascenso y descenso de pasajeros de las líneas 203, Metropol 322, 365, 276, 228, y Atlántida, se realizará sobre la avenida Carlos Pellegrini entre Francia y Colón, mientras que los colectivos de larga distancia se trasladarán a esta ubicación a partir de las 6 de la mañana del domingo, y las líneas Ruta Bus 350 y 11 de Junio (localidades) harán su recorrido normal. El

Municipio solicita a vecinos, vecinas y visitantes circular con precaución, respetar la señalización y contemplar los desvíos temporales que estarán vigentes durante el desarrollo de la jornada.

Publicado el miércoles 29 de julio de 2026