Luján recibió la visita oficial del embajador de la India

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El Municipio de Luján recibió la visita oficial del Embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, quien fue recibido por el intendente Leonardo Boto en una jornada institucional destinada a fortalecer los vínculos entre ambas comunidades. De las actividades también participaron integrantes de la delegación diplomática, representantes de las cámaras industriales de Luján y referentes de parques industriales. En ese marco, se firmó un Acta de Cooperación con el objetivo de impulsar el intercambio institucional, educativo, científico, cultural, turístico y comercial.

“Es un honor recibir al representante de la India en nuestra ciudad. Esto significa muchísimo a nivel geopolítico, porque es el segundo país más poblado del mundo y la tercera economía del planeta. Nuestro objetivo es explorar diversas actividades sociales, culturales, turísticas y empresariales, con un espíritu de cooperación.. Esperamos concretar oportunidades de trabajo conjunto, inversión y generación de empleo para ambas naciones”, expresó el Intendente Leonardo Boto.

La agenda comenzó en el Palacio Municipal, donde las autoridades mantuvieron una reunión institucional y realizaron un intercambio de obsequios. Posteriormente, la comitiva se trasladó al casco histórico para participar del izamiento de las banderas de ambos países y del acto protocolar desarrollado en la Sala Capitular del Cabildo.

En ese marco, el Embajador Ajaneesh Kumar y el Intendente Leonardo Boto brindaron unas palabras de bienvenida y firmaron un Acta de Cooperación, destinada a promover el intercambio y el trabajo conjunto en distintas áreas de interés común.



“La India tiene un espacio para ustedes en su corazón, tanto en el sector comercial como en el turismo; una conexión espiritual, una conexión con una sabiduría de ayahuasca y de yoga, que es, en mi humilde entendimiento, una conexión muy profunda. Estoy realmente muy honrado de estar aquí. Es una ciudad muy importante del país, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el cultural y comercial”, sostuvo el Embajador.

La visita continuó con un recorrido por la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde fueron recibidos por el rector del Santuario, Padre Lucas García. Allí, la delegación recorrió el templo y se realizó la entrega de una bandera de la República de la India como símbolo del encuentro entre ambas culturas.

Durante la jornada también se llevó adelante un recorrido por la empresa Cordero, empresa con más 70 años de trayectoria consolidada como proveedor estratégico en marcas locales como Toyota, Honda y Yamaha, con el objetivo de dar a conocer el potencial productivo del distrito y generar oportunidades para el desarrollo de futuros vínculos comerciales e inversiones

Publicado el viernes 24 de julio de 2026