Publicado el sábado 25 de julio de 2026

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Luján recibe a Central Ballester en el Estadio 1 de Abril

Luján volverá a presentarse este domingo en el Estadio 1 de Abril cuando reciba a Central Ballester desde las 15 horas, en el marco de una nueva fecha del campeonato de la Primera C.

El equipo dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi buscará hacerse fuerte en condición de local para continuar en la pelea por los puestos de vanguardia de la categoría.

Por otra parte, quedó definida la reprogramación del encuentro correspondiente a la fecha anterior, que había sido postergado por la llegada de la Selección Argentina al país. Finalmente, el compromiso ante Estrella del Sur se disputará el martes 4 de agosto en San Vicente.

Antes de ese partido, el conjunto de nuestra ciudad deberá afrontar otra exigente presentación fuera de casa, ya que el próximo viernes 31 de julio visitará a Claypole.

De esta manera, el calendario de Luján para los próximos días será el siguiente:

Domingo 26 de julio: vs. Central Ballester (Local) – 15:00.

Viernes 31 de julio: vs. Claypole (Visitante).

Martes 4 de agosto: vs. Estrella del Sur (Visitante, en San Vicente).

Publicado el sábado 25 de julio de 2026